Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla düzenlenen törende, küçükbaş hayvan, yem, zeytin hasat makinesi ve balıkçılık ekipmanları dağıtıldı. Toplam değeri 67 milyon 559 bin lira olan 3 projede yapılan planlama sayesinde belediye bütçesinde 45 milyon liralık tasarruf sağlanırken, desteklerin belediyeye maliyeti 22 milyon 559 bin lira oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Karaduvar Balıkçı Barınağında düzenlenen 'Küçükbaş Hayvan, Yem, Balıkçılık Malzemesi ve Makine Ekipman Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşı, küçük ölçekli balıkçılara çeşitli ekipmanlar, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makineleri teslim edildi.

'Mersin bereketli ve çalışan bir kenttir'

Törende konuşan Başkan Seçer, üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiğini belirterek tarımsal destekleri sürdüreceklerini söyledi. Mersin'in tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Seçer, 'Türkiye; toprağıyla, mikro klima iklimiyle, her bölgenin kendine münhasır özellikleriyle ve bitki deseniyle muazzam bir tarım ülkesi. Mersin de bu ülkenin özeti olan bereketli ve çalışan bir kenttir. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır' dedi.

Seçer, göreve geldikleri günden bu yana üreticinin yanında olduklarını belirterek, tarım ve hayvancılığın yanı sıra fide ve fidan, sulama borusu, arıcılık, balıkçılık, tarla, örtü altı, sebze ve meyve üretimi gibi alanlarda da desteklerin devam edeceğini kaydetti.

'Mersin hem ulusal hem uluslararası arenada tanınan bir şehir'

Mersin'in her geçen gün geliştiğini ifade eden Seçer, kentte merkezi yönetim yatırımları, yerel yönetim çalışmaları ve Mersin halkının katkısıyla önemli bir gelişim yaşandığını söyledi.

Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar tüm ilçelerin öncelikli sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirten Seçer, 'Mersin hem ulusal hem uluslararası arenada tanınan bir şehir. Bu konuda merkezi yönetimin yaptığı yatırımların da başarılı yerel yönetimin de, başarılı belediyecilik uygulamalarının da çok büyük katkısı var. Özellikle çalışkan Mersin halkının katkısı var' diye konuştu.

Seçer ayrıca Karaduvar'da yapılması planlanan Sosyal Yaşam Merkezi hakkında da bilgi verdi. Sahile yakın 8 bin 500 metrekarelik alanda yapılması planlanan merkezde çocuk atölyesi, sanat galerisi, gençler için okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe, çocuk oyun alanı ve yarı olimpik yüzme havuzunun bulunacağını belirten Seçer, projenin ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Mersin'de farklı kesimlerin bir arada huzur içerisinde yaşadığına da değinen Seçer, 'Mersin'de mutlu ve huzurluyuz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, Mersin'imizin huzurunu bozmasın' ifadelerini kullandı.

32 yetiştiriciye 800 küçükbaş hayvan ve 128 ton yem

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' kapsamında Tarsus, Toroslar, Akdeniz, Çamlıyayla, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinden 32 yetiştiriciye 800 küçükbaş hayvan, aşı ve toplam 128 ton yem desteği sağlandı.

Proje kapsamında yetiştiricilerin sürülerini büyütmesi ve üretim döngüsünün sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, daha önce destek alan üreticilerden hayvan temin ederek proje maliyetini de düşürüyor. Bu yöntemle aile başına yaklaşık 882 bin 900 lira olan maliyet 132 bin 900 lira seviyesine çekiliyor.

Projenin 2026 yılı sonunda Mersin genelinde 420 yetiştiriciye 10 bin 500 küçükbaş hayvan ve bin 680 ton yem desteğine ulaşması planlanıyor.

170 zeytin üreticisine hasat makinesi

'Destek Büyükşehirden Üretim Çiftçiden Projesi' kapsamında ise Akdeniz ilçesinde 1 ile 5 dekar arasında zeytinlik alana sahip ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 170 üreticiye zeytin hasat ve silkeleme makinesi teslim edildi.

Proje kapsamında yıl sonuna kadar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde toplam 500 küçük ölçekli zeytin üreticisinin desteklenmesi hedefleniyor. Desteklerle üreticilerin hasat sürecindeki iş yükünün azaltılması ve üretimin artırılması amaçlanıyor.

Başkan Seçer, zeytin hasat makinelerinin üreticilere hız ve kolaylık sağlayacağını belirterek, 2026 yılı sonuna kadar 500 üreticinin desteklerden faydalanacağını ifade etti.

207 küçük ölçekli balıkçıya ekipman desteği

'Destek Büyükşehirden Kısmet Deniz'den Projesi' kapsamında da Karaduvar ve Çamlıbel Su Ürünleri Kooperatiflerine kayıtlı, 12 metrenin altındaki teknelere sahip 207 küçük ölçekli balıkçıya ekipman desteği verildi.

Destek paketinde can yeleği, polar ceket, balıkçı tulumu, çizme, tutya, Türk bayrağı, polar bere ve boyunluk seti, iş eldiveni, çakarlı ağ lambası, 200 metre çapa halatı ve başlık feneri gibi malzemeler yer aldı.

Proje kapsamında 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının desteklenmesi, projenin başlangıcından 2026 yılı sonuna kadar ise Mersin genelinde bin 172 balıkçıya ekipman ulaştırılması planlanıyor.

Program, Başkan Seçer'e Karaduvar Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Gürcan Dengiz tarafından plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.