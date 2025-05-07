Balıkesir’in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Ayışığı Sokak’ta bulunan bir konteyner evde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında konteyner ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, ancak evde ciddi maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.