Balıkesir’in Erdek ilçesinde Ramazan dolayısıyla gıda güvenliği denetimleri sıklaştırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla market, kasap, fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Gıda Kontrol Görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin sağlık açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı ve üretim süreçlerinin güvenilirliği titizlikle incelendi. Özellikle Ramazan ayında sıkça tercih edilen "Ramazan Paketi" adı altındaki gıda ürünleri de denetim kapsamına alındı. Paketlerdeki gıdaların son kullanma tarihleri, saklama şartları ve içerik bilgileri kontrol edilerek tüketici sağlığının korunmasına yönelik önlemler alındı.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşlara alışveriş yaparken güvenilir gıda tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hijyen standartlarına uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını vurguladı.