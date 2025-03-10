Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Vişne Sokak’ta bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.