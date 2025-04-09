Balıkesir’in Erdek ilçesinde belediyeye ait personel aracı, iddiaya göre kontak anahtarı üzerinde bırakıldığı için bir şahıs tarafından çalındı. Şüpheli şahıs, çaldığı araçla sokaklarda dolaşırken park halindeki 7 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Olay, Erdek ilçesi Alaettin Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdek Belediyesi’ne ait 10 JB 972 plakalı resmi araç, kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakıldı. Aracın açıkta bırakılan anahtarını fark eden F.A. (22) isimli genç, aracı çalıştırarak Erdek sokaklarında gezmeye başladı.

Kısa süre sonra aynı cadde üzerinde park halinde bulunan 7 araca çarpan F.A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, belediyeye ait resmi araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, belediyeye ait bir hizmet aracının kontak anahtarı üzerinde bırakılması, "güvenlik zafiyeti" ve "kurumsal ihmal" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Kamu malı olan bir aracın bu şekilde sahipsiz bırakılması, vatandaşların tepkisine neden oldu.