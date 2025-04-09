Isparta’nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile çarpılan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 22.10 sıralarında Görgü Orta Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 32 YL 313 plakalı Volkswagen marka otomobil ile ara yoldan caddeye çıkmak isteyen Mehmet A.E. yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada elektrikli aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.