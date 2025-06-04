Erzurum üzerine "Güzel Erzurum", "Erzurum’dan Güzel Hatıralar ,"Sözün Güzeli Erzurum " isimli kitapları bulunan yazar Ecz. Erdal Güzel kitaplarına bir yenisini daha ekledi.

Erzurum üzerine çalışmaları ile tanınan Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Ecz. Erdal Güzel’in "Güzel Dadaş’ın Kaleminden" isimli kitabı okuyucuyla buluştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güzel, kitabın "Erzurum’a dair" ve "Portreler "başlığı ile iki bölümden oluştuğunu ifade ederek ilk bölümde Erzurum Eczacılık Tarihi, Erzurum’da Salgın Hastalıkların geçmişi, Osmanlı döneminde Erzurum’da ki yabancı ve misyoner okulları, Varlık Vergisinde Aşkale’ye Yolu düşenler, Ata sporu Cirit’e gönül verenler, Evkaf Evleri gibi sosyal ve kültürel konulara yer verdiğini, portreler bölümünde ise şehrin hafızasında yer etmiş Erzurumluları anlattığını belirtti.

Güzel, şehri sevmenin ve onu sahiplenmenin yolunun, şehri tanımaktan geçtiğini hatırlatarak "Güzel Dadaş’ın Kaleminden " kitabını meşhur Sarı Gelen türküsünde yer alan "Elinde divit kalem, dertlere derman yazar" misali kaleme aldığını ve bir boşluğu doldurmayı hedeflediğini söyledi.

Zafer yayınlarından çıkan " Güzel Dadaşın Kaleminden " kitabının şehrin kültürüne ve hafızasına bir katma değer katmasını ümit ettiğini belirten Güzel, Erzurum üzerine çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.