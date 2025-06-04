Kars’ta bıçaklar kurbanlar için bileniyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Kurbanlarını sorunsuz kesmek isteyen vatandaşlar, bıçaklarını bileyletiyor.

Kasaplar Hali Bölgesi’nde bulunan bıçakçılar, güne yoğun başladı. Tezgahlarının başına geçen bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bıçak, balta, satırlarını bileyerek bayrama hazır hale getirdi.

Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Erol Erdoğan, "45 yıldır bu işi yapıyorum. Hem anahtar yapıyorum, hem bileyleme yapıyorum. Millet son gün getiriyor, önceden getirmiyor biz de yoğunluk yaşıyoruz" dedi.

Baba mesleği bıçakçılığı yıllarda devam ettirdiğini belirten Suat Kılıç, "Kurban Bayramı geldi, milletin bayramda kullanacağı bıçaklara bilemeye çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğunluk var" diye konuştu.

Öte yandan, vatandaşlar bıçaklarını 40 ile 80 lira arasında bileyleniyor, balta ve satırlar ise 100 ile 150 liraya bileniyor. Bıçakçılarda yoğunluk sürüyor.