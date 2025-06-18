Kayseri Büyükşehir Belediyesi; ’Haydi Çocuklar Kaskını Tak, Eğlenceye Başla’ sloganı ile Erciyes’te Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı sezonunu açtı.

Turizmin amiral gemisi Erciyes, kayak sezonunun sona ermesinin ardından yaz aylarında da ev sahipliği yaptığı çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra bu kez çocuk sesleri ile şenlenecek. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Erciyes A.Ş.; kış sezonunda kayak ve snowboard ile Erciyes’in tadını çıkaran çocuklar için yaz aylarında da renkli etkinlikler düzenliyor. Erciyes A.Ş. bu çerçevede, Tekir Kapı Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı’nda sezonu açtı. Haydi çocuklar "Kaskını Tak, Eğlenceye Başla" sloganı ile sezonun açıldığını duyuran ve çocukları Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı’na davet eden Erciyes A.Ş., 4-16 yaş arası çocuklar için tasarlanan alanda ücretsiz bisiklet hizmeti sunarken dileyen çocuklar kendi bisikletleri ile de parkı kullanabilecek.

Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı hakkında detaylı bilgiye ise 0 352 342 3917 numaralı telefondan erişilebilecek.