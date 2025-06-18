Mardin Büyükşehir Belediyesi, Eğitime Destek Projesi kapsamında 10 bin 520 üniversite öğrencisine ikinci burs ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik burs desteğinin ikinci taksit ödemelerini de tamamladı. Mayıs ayında yapılan ilk taksitin ardından, Haziran ayında ikinci ödemeler de hesaplara yatırıldı. Böylece toplamda 10 bin 520 öğrenciye 4 bin liradan olmak üzere, toplam 42 milyon 80 bin TL eğitim yardımı sağlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, burs desteğinin gençlerin eğitim yolculuklarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı. Sakin, Mardin’in köklü tarihine ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek, "Bu kadim medeniyetin en kıymetli taşıyıcıları gençlerimizdir. Onların potansiyeline ve ülkemizin yarınlarını inşa edeceklerine gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yalnızca altyapı, ulaşım ve çevre hizmetleriyle sınırlı kalmadıklarını belirten Sakin, eğitim alanındaki desteklerin artarak süreceğini belirtti. Eğitime Destek Projesi kapsamında başvuruda bulunan 12 bin 996 öğrenciden şartları uygun olan 10 bin 520 öğrenciye burs ödemelerinin yapıldığını söyleyen Sakin, yemek katkı payı, çamaşır hizmeti ve gençlik merkezleriyle desteklerinin sürdüğünü dile getirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, burs desteğinin yanı sıra Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek katkı payı desteği sunmaya da devam ediyor. Ayrıca belediyeye bağlı Giysi Yıkama Merkezi aracılığıyla öğrencilerin kıyafetleri ücretsiz olarak yıkanıp ütülenerek kendilerine teslim ediliyor.

7 ilçede faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri ve Sanat Akademisi de gençlere sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çeşitli imkanlar sunuyor.

"Her kuruşu gençlerimizin geleceği için harcıyoruz"

Gençlere yönelik yapılan her yatırımın Mardin’in geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Sakin, "Devletimizin tüm imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeter ki gençlerimiz okusun, düşünsün, üretsin. Biz onlara inanıyor, güveniyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülke genelinde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamının Mardin’deki kamu hizmetlerine de olumlu yansıdığını belirten Genel Sekreter Kemalettin Sakin, "Kamu kaynağımızın her kuruşunu gençlerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımızın refahı ve huzuru için harcıyoruz" ifadelerini kullandı.