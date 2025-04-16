Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un da yer aldığı Kayseri heyeti, Azerbaycan’a yönelik kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Diaspora Bakanlığı’nın davetiyle düzenlenen program kapsamında, kardeş ülke Azerbaycan ile kültürel ve akademik işbirliklerini güçlendirmeye yönelik önemli temaslarda bulunuldu.

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlığında gerçekleşen heyette; AK Parti milletvekilleri, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da yer aldı. Heyeti Bakü’de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Birol Akgün ile Azerbaycan Diaspora Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Ziyaretin ilk durağı, Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve Karabağ Zaferi uğruna can veren kahramanların ebedi istirahatgahı olan Fxri Xiyaban ve Şhidlr Xiyabanı oldu. Şehitliklerde düzenlenen törende dualar edilerek, iki ülke arasındaki derin kardeşlik bağı bir kez daha vurgulandı.

Heyet daha sonra Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov ile bir araya geldi. Görüşmede; Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve özellikle eğitim ve kültür alanında yürütülebilecek iş birlikleri masaya yatırıldı. Erciyes Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bu temasların, önümüzdeki dönemde üniversiteler arası akademik iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.