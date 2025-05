Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından ’Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu’ düzenlendi.

Kültür Sitesi’nde düzenlenen sempozyuma; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri’nin gururu olduğunu belirterek, yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediye olarak her zaman ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de konuşmasında Kayseri’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Erciyes Üniversitesi’nin Anadolu’nun üniversiteleşme sürecinde bir kilometre taşı olduğunu söyledi. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker; "Teknolojinin zamanın elde edildiği zaman bir güç kazandırıyor ama geç elde ettiğiniz zaman ise sizleri tüketiyor. Bu süreci böyle görerek, konumuz yapay zeka bağlamında ve kendi ilişkileri içerisinde multidisipliner bir bakışa ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim. TÜBA olarak bizler, her bir konuyu her zaman kendi içerisinde multidisipliner olarak değerlendirmeyi, konunun bürokratik yanı sıra akademik yanı sıra, bireyin, vatandaşın, tüketicinin de görüşlerini yansıtacak şekilde bir harmanlama ile değerlendirmelerimizi bilimsel etkinliklerde ortaya koymuş oluyoruz. Dijital dönüşüm süreçleri ile beraber TÜBA, dijitalleşmenin toplumsal yapı üzerindeki etkilerine yönelik çok boyutlu bir yaklaşımı uzun süreden beri takip ediyor. Bu alanda da kurmuş olduğu bir çalışma grubu var. Bu çalışma grubu üyeleri üzerinden de etkinlikler gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise yaptığı konuşmada etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek; "Yapay zeka kavramı, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşımı ve sonuçların daha kısa sürede elde edilmesi olarak günümüzde gelişmeye devam ediyor. Ancak insan faktörünü bu süreçler dışında tutmamak gerekiyor. Yapay zeka bir algoritma olarak bazı konuları ezberliyor ve öğrenmeye çalışıyor. Ancak veri oluşturabildiğiniz kadar öğrenebiliyor. Dolayısıyla Yapay zeka veri fazlalığı olduğu zaman öğrenme ile daha etkin sonuçlar ortaya konulması için önemli çalışma sonuçlarını da beraberinde getirmiş olacaktır" şeklinde konuştu. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel de şunları kaydetti;

"Yapay zeka ve dijitalleşme sempozyumu esasen bugünkü teknolojinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan sorunların bir bakıma ele alınması amaçlamaktadır. Ama bunun yanında hukuk tek başına artık ileri gidememekte. Yapay zeka kullanımının da hukukta büyük bir etkisi olmaya başladı."

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay konuşmasında; "Bu sempozyum yalnızca teknik bir tartışmanın değil, aynı zamanda etik, toplumsal ve hukuki bir sorgulamanın da zemini olacaktır. Bu yönüyle oldukça kıymetli ve zamanlaması da son derece isabetlidir" dedi. Sempozyum Koordinatörü ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Doğan ise düzenlenen sempozyum hakkında bilgiler vererek, hukukta yapay zekanın birçok alanda kullanılmaya başlandığına dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa moderatörlüğündeki tematik oturumda akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme konularının ele alındığı sempozyum 8 Mayıs Perşembe günü sona erecek.