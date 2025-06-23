TFF 3. Lig’de mücadele eden Erciyes 38 FK, 2025-2026 sezonunda 2. Grup’ta mücadele edecek.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK’nın yeni sezonda grubu ve rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yapmış olduğu toplantıda 3. Lig Kulüpler Birliği’nin yazılı talebi doğrultusunda, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig’in bölgesel esaslar doğrultusunda oluşturulmuş 4 grupta oynatılmasına karar verdi.

Erciyes 38 FK’nın da 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edeceği rakipler şu şekilde;

12 Bingölspor, Ağrı 1970 Spor, Diyarbekirspor, Kahramanmaraşspor, Karaköprü Belediyespor, Kırşehirspor, Kırıkkale FK, Kilis Belediyespor, Malatya Yeşilyurtspor, Mazıdağı Fosfatspor, Niğde Belediyespor, Osmaniyespor FK, Silifke Belediyespor, Suvermez Kapadokyaspor ve T.Metal 1963 Spor.