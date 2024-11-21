Erciyes 38 Futbol Kulübü’nde kaleci Kadem ile orta saha oyuncusu İsmet Yazgan kart cezalısı duruma düştü.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Erciyes 38 Futbol Kulübü’nde, iki futbolcu cezalı duruma düştü. Sahasında Edirnespor’u 1-0 mağlup eden mavi siyahlı takımda sarı kart gören kaleci Kadem Burak Yaşar ile İsmet Yazgan, sarı kart cezalısı duruma düştü.

Bu hafta deplasmanda Tepecikspor ile karşılaşacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü’nde kaptan Ayhan Gürbüz de oynayamayacak. MR’ı çekilen ve 1. derecede yırtık tespit edilen Ayhan Gürbüz, bu hafta takımındaki yerini alamayacak.