TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 30. haftasında evinde Niğde Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Mavi siyahlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı tecrübeli golcü oyuncu Artun Akçakın 14 maçta 7 gol kaydetti. Erciyes 38 FK forması ile Osmaniyespor (2), Ağrı 1970 SK, Kırşehirspor, Kilis 1984 Spor, Diyarbekirspor ve Niğde Belediyespor maçlarında gol atan Artun Akçakın, Play-Off'ta da takımın en önemli silahı olacak.

Kritik maçlarda attığı goller ile takımının Play-Off'a kalmasında önemli rol oynayan Artun Akçakın takımını şampiyon yapmak istiyor.