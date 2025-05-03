Erciyes 38 FK; 3. Lig 4. Grup’ta 2024-2025 futbol sezonunda 74 kez sarı kart görürken 6 kez de kırmızı kart gördü.

Erciyes 38 FK; 2024-2025 sezonunda 30 maça çıktı. Mavi siyahlı futbolcular, bu maçlarda 74 kez sarı kart görürken 6 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı. Erciyes 38 FK’da Ayhan Gürbüz, İsmet Yazgan, İhsan Uğur Göktaş, Fevzi Can Bozkuş, Hüseyin Ekici ve Muhammed Aybar kırmızı kart gören isimler oldu. Takımda en çok sarı kart gören isim ise 8 sarı kart ile takım kaptanı Ayhan Gürbüz oldu. Ayhan Gürbüz’ü 7 sarı kart ile İsmet Yazgan takip etti. Erciyes 38 FK’da sarı kart gören oyuncular şunlar;

"Ayhan Gürbüz (8 sarı kart), İsmail Karakaş, İsmet Yazgan (7 sarı kart), Ahmet Çukadar (6 sarı kart), Kadem Burak Yaşar, Fevzi Can Bozkuş (5 sarı kart), Tayyib Kanarya, Ekrem Kayılıbal, Berkay Sizer (4 sarı kart), Hüseyin Ekici, Uğur Göktaş, Ethem Balcı, Enes Erol (3 sarı kart), Yaşar Kavas, Hüseyin Fıstıkçı, Batuhan Kazancı (2 sarı kart), Alperen Elmas, Murat Şimşek, Oğuzhan Öztürk, Ziyahan Erbaşı, Muhammed Aybar, Serkan Kenter(1sarıkart)