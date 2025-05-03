Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında "Bahara Övgü" adlı dokuma sergisine ev sahipliği yapacak.

Sergi, fakültenin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturacak. Doç. Dr. Mine Taylan’ın yürüttüğü "Lif Sanatı I-II" ve "Dokuma Resim Sanatı I-II" dersleri çerçevesinde hazırlanan sergi, geleneksel dokuma teknikleriyle oluşturulmuş özgün eserlerden oluşuyor. Doğal ve sentetik birçok farklı ip türünün kullanıldığı çalışmalarda, geleneksel ile çağdaşın harmanlandığı özgün "Lif Sanatı" örnekleri dikkat çekecek. Dokuma sanatı alanındaki bu özgün sergi, ziyaretçilere kültürel mirasın çağdaş yorumlarını deneyimleme fırsatı sunarken, genç sanatçıların üretimlerini gözler önüne serecek.