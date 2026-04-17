VAN (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesiyle Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Van'ın Erciş ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kara Yusuf Paşa Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından bir araya gelen sendika üyeleri basın açıklaması düzenlediler. Kalabalık adına açıklamayı okuyan Cemal Aslan, 'Siverek'te ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar; öğretmenlerimizi, eğitim çalışanlarımızı, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan karanlık bir tehdidin açık göstergesidir. Farklı şehirlerde yaşanan bu acı olaylar, artık karşı karşıya olduğumuz tablonun münferit değil, sistematik bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarımızı hedef alan bu menfur saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun' dedi.