Muğla'da Mart ayı içerisinde 1710 konut, 187 iş yeri satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mart 2026 Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri verilerine göre Muğla'da gayrimenkul piyasasında hareketlilik sürdü. Kentte mart ayında toplam 1710 konut satışı yapıldı. Bu satışların 538'i ilk el, 1172'si ise ikinci el konutlardan oluştu.

Aynı dönemde Muğla'da 187 iş yeri satışı gerçekleşti. İş yeri satışlarının 45'i ilk el, 142'si ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ise Mart ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 35 bin 725, ikinci el konut satışları ise yüzde 3,6 azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,5, ikinci el konutların payı ise yüzde 68,5 olarak gerçekleşti.