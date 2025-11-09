Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kapalı kasa hafif ticari kamyonette narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada sağ arka lastiğe gizlenmiş 4 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Erciş Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.