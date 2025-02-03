Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, göreve yeni başlayan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdar Şimşek’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından son atama kararnamesi ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal ŞİMŞEK, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı’ya teşekkür etti.