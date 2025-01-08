Erbaa’da 5 askerin ağır yaralandığı 1 sivilin ise öldüğü patlama olayının ikinci duruşması bugün görüldü. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken olayı çözebileceği düşünülen tüp detayı duruşmaya damga vurdu.

18 Mayıs 2024 tarihinde Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evinde, ihbar üzerine jandarma ekiplerinin eve girdiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sonrası bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban’nın oğlu Sefa Can Karaçoban hayatını kaybederken Ahmet Karaçoban ile birlikte Uzman Çavuş M. A. (25), Jandarma Astsubay M. E. (32), Uzman Çavuş B. M. (30), Uzman Çavuş A. S. (28) ve Uzman Çavuş S. E. (28) ağır yaralandı.

Bir kişinin öldüğü, 5’i asker 6 kişinin yaralandığı olayın ikinci duruşması Tokat Adliyesi 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi. Tutuklu bulunun sanıklar T.Ö. ve İ.G. video bağlantı sistemi ile duruşmaya katıldı.

“Benle alakalı bir durum yok”

Dosyada kendisiyle alakalı hiçbir delil olmamasına rağmen tutuklu yargılandığını iddia eden İ.G’nin ortağı T. Ö. “Dosyada benle alakalı bir şey yok hangi suçtan cezaevindeyim bilmiyorum. 8 aydır suçsuz yere yatıyorum. Suç ortağı gösterilmeye çalışılan kişiyle samimiliğim yoktur. Olay öncesi ortaklığımızı bitirmiştik. Ama kağıt üzerinde ortaklığımız devam ediyordu. Bununla beni neden suçlu gösteriyorlar” dedi.

“Olay öncesinde Sefa ile karşılaştım ama sözlü münakaşam bile olmadı”

Olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia edip suçlamaları kabul etmeyen İ. G. ise “Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bu şahısla daha önce defalarca; düğünde, markette, sokakta karşılaştım. O zaman sözlü iletişime dahi geçmedim. Eşimle boşandım diye beni hapse attılar. İşlerim kapandı. Ekonomik sıkıntı yaşıyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

“Olay öncesi arabasına tüp koyarken görüntüleri çıktı”

Önceki duruşmada hâkimin Samsun’daki T.Ö. ile ortak olduğu işletmesi otel inşaatındaki tüpün olay yerindeki tüple benzerlik gösterdiğinin sorması üzerine, İ. G. olayı kendisinin işlemediği ve bu malzemenin nereden geldiğini bilmediğini iddia etmişti. Olay sonrası hayatını kaybeden Sefa Can Karaçoban ve ayağı kopan babası Ahmet Karaçoban’ın avukatları mahkemeye İ. G’nin inşaattaki tüpü olay öncesi arabasına koyduğu görüntüleri verdi.

Duruşma 7 Nisan’a ertelendi

Duruşmaya katılan iki sanığın avukatları da müştekilerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme başkanı ise sanıklarının tutukluluklarının devamına karar verip, davayı 7 Nisan 2025 tarihine erteledi.

Olay sonunda yapılan araştırma sonucunda hazırlanan iddianameye istinaden; İ.G ve T.Ö hakkında "Yangın ve su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.