Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, genç girişimcilerin uluslararası deneyim kazanmasını sağlayacak "Erasmus for Young Entrepreneurs" programına dâhil oldu. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Gençlerimizin Avrupa’da iş dünyasını deneyimlemesi, vizyonlarını genişletmesi ve girişimcilik ekosisteminde sağlam temeller atması için bu projeye büyük önem veriyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Avrupa Birliği’nin Tek Pazar Programı kapsamında desteklenen "Genç Girişimciler İçin Erasmus" (Erasmus for Young Entrepreneurs) programına dâhil olarak genç girişimcilere uluslararası deneyim kazandıracak önemli bir projeye imza attı. "Eye-Wind For Wings" adı verilen proje kapsamında, ATSO, İsveç, İtalya, Portekiz ve Fransa’da önde gelen kurumlarla iş birliği yaparak genç girişimcilerin Avrupa’daki deneyimli girişimcilerle bir araya gelmesini sağlayacak.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, projenin Antalya’nın girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "ATSO olarak, genç girişimcilerimizin önünü açmak, onları küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirmek ve uluslararası pazarlarda güçlü bağlantılar kurmalarını sağlamak adına bu projeye büyük önem veriyoruz. Bu program, genç girişimcilerimize hem bilgi hem de network açısından büyük avantajlar sunacak" dedi.

"Uluslararası iş birliğiyle güçlü bir ağ kurulacak"

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 15 yılı aşkın süredir başarılı sınır ötesi değişimler gerçekleştiren bu program, yeni bir girişim başlatmak isteyen veya hâlihazırda 3 yıldan az süredir faaliyette olan girişimcilerin yeni pazarlara açılmalarına, pratik iş bilgileri edinmelerine, becerilerini geliştirmelerine ve işletmelerinin büyümesini destekleyecek uluslararası bağlantılar kurmalarına imkan sağlayacak.

ATSO’nun projede aracı kurum olarak görev alacağını belirten Başkan Hacısüleyman, 31 Ocak 2028’e kadar sürecek bu üç yıllık süreçte genç girişimcilerin Avrupa’daki ev sahibi girişimcilerle eşleştirilmesi, iş planlarının geliştirilmesi, uluslararası deneyim kazanmaları ve sürecin yakından takip edilmesi konularında destek sağlayacaklarını vurguladı. Başkan Hacısüleyman, şu ifadelere yer verdi:

"Program, girişimcilerimize yalnızca Avrupa pazarlarına açılma fırsatı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda iş yönetimi becerilerini geliştirmelerine ve uluslararası iş kültürünü deneyimlemelerine de katkı sağlayacak. ATSO olarak sürecin en başından itibaren genç girişimcilerimizin yanında olacağız. Onları Avrupa’daki en iyi mentorlarla buluşturarak işlerini ileriye taşımaları için gerekli desteği vereceğiz."

Başvuru şartları

Genç girişimcilerin uluslararası deneyim kazanmasını hedefleyen projeye, şirket kurmayı planlayan veya son üç yıl içinde kendi işini kurmuş olan girişimciler başvurabilecek. Program için herhangi bir yaş veya sektör kısıtlaması bulunmazken, katılımcıların 18 yaşından büyük olması şartı aranıyor. Programa katılmak isteyen girişimcilerin somut bir iş fikrine sahip olmaları ve bu fikri detaylandırılmış bir iş planı ile sunmaları gerekiyor. Başvuran girişimciler, Avrupa’daki deneyimli iş insanlarıyla eşleşerek 1 ila 6 ay süresince ev sahibi girişimcinin yanında eğitim alacak. Bu süreçte, gidilecek ülkedeki ev sahibi girişimciyle işbirliği yapmaları ve işletmenin gelişimine katkıda bulunmaları bekleniyor. Program kapsamında, yurt dışı deneyimi boyunca girişimcilerin masrafları uygun şekilde program fonlarıyla karşılanacak.

Başkan Hacısüleyman, genç girişimcilere projeye katılmaları için çağrıda bulunarak, "Bu program, genç girişimcilerimizin geleceğe güçlü adımlarla ilerlemeleri için büyük bir fırsat. ATSO olarak bu süreçte onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programa kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen girişimciler, https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ adresini ziyaret edebilirler.