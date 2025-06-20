Erzurum Kalkınma Vakfı üyeleri karne gününde öğrencilerle beraber oldular.

Dumlupınar İlkokulu’ndaki törene katılan Er-Vak üyeleri, öğrencilere karnelerini verip, süt ikramında bulundular. Dumlupınar İlkokulu’nda okuduğunu belirten Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, bu okulda güzel hatıralarının olduğunu ve bu gün öğrencilerle birlikte olmakla hatıra defterine yeni bir hatıra eklemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek bu fırsatı veren Okul Müdürü Mehmet Yakut ve öğretmenlerine teşekkür etti. Güzel, öğrencilerin tatil günlerini iyi değerlendirmelerini, çocukluk günlerini doyasıya yaşamalarını tavsiye edip başarı dileklerinde bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Yakut ise şehrin en etkin STK’sı olan Er-Vak’ın maddi ve manevi yönden her zaman eğitime destek verdiklerini belirtip, bu mutlu günde öğrencilerimizin sevincini paylaşan okulumuzun eski öğrencilerinden Erdal Güzel ile Er-Vak üyelerine şükranlarını belirtti.

Er-Vak üyelerinin katıldığı karne töreni, İstiklal Marşının okunması ve karnelerin dağıtılmasıyla son buldu.