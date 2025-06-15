Enstitü İstanbul İSMEK’in “Hayal Bu Ya!” festivali, 19-22 Haziran 2025 tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda ücretsiz olarak İstanbulluları bekliyor; sergiler, konserler, atölyeler ve söyleşilerle sanat dolu bir deneyim sunacak.İSTANBUL (İGFA) - Enstitü İstanbul İSMEK, 2024-2025 eğitim dönemini taçlandırmak için düzenlediği “Hayal Bu Ya!” festivaliyle İstanbulluları sanat ve kültürle buluşturmaya hazırlanıyor.

19 Haziran 2025 Perşembe günü Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başlayacak festival, 22 Haziran’a kadar devam edecek.

Ücretsiz katılım için İstanbullular, İstanbul Senin uygulaması üzerinden bilet oluşturabilecek.

2 BİNDEN FAZLA ESER SERGİLENECEK

Festivalde, Enstitü İstanbul İSMEK’te eğitim alan katılımcıların bir yıl boyunca emekle ürettiği 2 bini aşkın eser sergilenecek.

Çini, seramik, resim, geleneksel sanatlar, el nakışı ve moda tasarımı gibi çeşitli alanlardan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Serginin yanı sıra deneyim alanları, ilham verici söyleşiler, ritim ve dans gösterileri ile müzik dinletileri festivali renklendirecek.

İLK GÜN DOPDOLU PROGRAM

Festivalin açılış gününde, Enstitü İstanbul İSMEK eğitmenleri Özden R. Çairli, Jiyan Aktaş ve Ecem Yılmaz’ın trio müzik performansı sahne alacak. Ritim ve halk dansları topluluklarının gösterileri ile Drama ve Uygulamalı Tiyatro Eğitmeni Ayşe Gonca Büker’in “İlham Perileri” adlı tiyatro okuması izleyicilerle buluşacak. Ayrıca Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği toplulukları, ezgileriyle konukları müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Festival boyunca, “Yapay Zeka ve Müzik” ile “Yapay Zeka Çağında İnsanın Geleceği” gibi güncel konular üzerine bilgilendirici seminerler düzenlenecek.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisi tarafından sunulacak “Mülakat Teknikleri ve CV Oluşturma” semineri, iş arayanlar için rehber niteliğinde olacak.

Festival, 22 Haziran’daki kapanış gününde, 2024-2025 eğitim döneminde Enstitü İstanbul İSMEK’ten eğitim alan katılımcıların bir araya geleceği özel bir mezuniyet töreniyle sona erecek.