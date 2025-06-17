Yunusemre Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylere medikal malzeme desteğinde bulunarak hayatlarını kolaylaştırmaya katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Belediye, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi engelli bireylere medikal malzeme desteğinde bulunarak yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı sağlıyor, başvurular doğrultusunda vatandaşlara çeşitli yardımlar ulaştırıyor. Bu kapsamda Akgedik Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Gülşen Köroğlu’na hasta yatağı, 70 yaşındaki Mevliye Doğan’a ise tekerlekli sandalye desteği verildi.

Yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği felç sonrası yatağa bağımlı hale gelen Gülşen Köroğlu için yapılan başvuru sonucunda hasta yatağı temin edildi. Köroğlu’nun oğlu Mustafa Cazgır, süreci şu sözlerle anlattı: "Belediyemizin böyle bir hizmeti sunduğunu bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Annemin sağlık raporuyla başvuru yaptık. Yetkililer evimize gelerek annemin ihtiyaçlarını belirledi. Bugün de yatağımız teslim edildi. Tüm yetkililere teşekkür ederim."

Benzer şekilde, 7 ay önce geçirdiği felç sonucu belden aşağısı tutmayan Mevliye Doğan için de oğlu Veysel Doğan tarafından tekerlekli sandalye başvurusu yapıldı. Bir hayırseverin desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ve Emine Özge Arslan tarafından aileye teslim edildi. Veysel Doğan, "İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturdukları için Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederim" dedi.

"Sosyal desteklerimize devam edeceğiz"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve birçok alanda onların yanında olmak, önceliklerimiz arasında. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine eşit ve adil hizmet sunuyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde Yunusemre’de yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.