Çeşme’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Ali Ayhan, engelleri şiirleriyle aşarak gönülleri fethetti. Ayhan’ın 23 şiirinden oluşan video sunumu, dün Aya Haralambos Kilisesi’nde izleyiciyle buluştu. Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Ali Ayhan’ın duygularla örülü şiirleri, seslendirme sanatçısı Kemal Kazandı’nın sesiyle hayat buldu.

Ayhan’ın 23 şiirinden oluşan video sunumu, 12 Nisan Cumartesi günü tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde izleyiciyle buluştu. Etkinliğe Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, belediye meclis üyeleri, Ayhan’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise İzmir’deki önemli bir toplantı nedeniyle etkinliğe katılamazken, gönderdiği özel mesajla Ali Ayhan’ı kutladı.

Kemal Kazandı, sunum öncesi yaptığı konuşmada, "Ali Ayhan’ın çok özel şiirleri var. Onları seslendirmek benim için büyük bir keyifti. Her biri sosyal mesajlar içeriyor ve izleyicilerin de çok beğeneceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Şiirlerle dolu bir yolculuk

"Mutluluk", "Mavi", "Narin", "Bir Gülüştü Sadece", "Anne", "An" "Fısıltı", "Beni Çok Sevme", "Yangın", "Korktum", "Kırkından Sonra", "Dün Gibi", "Dedemin Radyosu", "Doğum Günüm", "Uyuyor musun", "Hayat", "Martı", "Yunus", "Çınar Ağacı", "Müjgan" ve "Nursel" adlı şiirlerin yer aldığı video gösterimi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Duygu dolu dakikaların ardından izleyiciler, Ali Ayhan’ı uzun süre ayakta alkışladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, gösterim sonrasında Ali Ayhan ve Kemal Kazandı’ya çiçek takdim ederek, "Duygu yüklü şiirlerini bizimle paylaştığı için, bize güzel anlar yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel dizelerin üzerine söylenecek söz yok. Kemal Kazandı’ya da Ali Ayhan’ın sesi olduğu için ve duygu yüklü şiirleri bize yansıttığı için teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Lal Denizli de Ali Ayhan’ın şiirlerinin herkese paylaşılmasını istedi ve bu güzel ortam ortaya çıktı. Başkanımız bir koordinasyon toplantısı için İzmir’de olduğu için bu güzel sunuma katılamadı. Ama Ali Ayhan’a özel bir mesaj gönderdi. Başkanımız daha önce Ali Ayhan’dan bu şiirleri dinlemişti ve çok duygulanmıştı. Başkanımız sizlere de selamlarını iletti" dedi.

"İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız"

Sunumun ardından duygularını paylaşan Ali Ayhan, "Yeniden yaşama dönmek... Kalbindeki hüzünlerin, sevinçlerin buluşması... Emeğin adı yalnızlık, paylaşmaksa gökyüzüne bulut olur" sözleriyle başladığı konuşmasında teşekkürlerini iletti.

"Bana bu imkanı veren Çeşme Belediye Başkanımız Lal Denizli’ye, hazırlık sürecinde bize destek olan sevgili Banu Ayhan’a, Cengiz Şenaylar’a ve sevincimi paylaşan, mavinin peşinden koşan güzel insanlara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız" diyen Ayhan, "Elbette bilmediğimiz, edebiyat konusunda, sanat konusunda yetenekli birçok insanımız var. Daha güzel bakan, daha güzelini gören gençlerimiz var. Belki de ben onlar için bu maviliklere bir parça güneş olabilirim" dedi.

Ayhan, "Hayat" adlı şiirinden "Bir çocuk gülümserse, dünya yüzünü asmaya utanır" dizesiyle sözlerini sonlandırdı.

Ali Ayhan kimdir?

29 Ekim 1971 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Reisdere köyünde doğdu. Sağlıklı bir çocukken, beş yaşında ateşli bir rahatsızlığı nedeniyle yapılan iğne, beynindeki bazı hücrelerin ölümüne neden oldu. Giderek hareketleri kısıtlanmaya başlayan Ali Ayhan’a, çocuk felci, epilepsi gibi tanıların ardından, 2017 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçek tanı olan distoni konulur. Distoni, vücudun tamamı veya bir kısmındaki kasların istemsiz olarak kasıldığı, tekrarlayan bir hareket bozukluğudur. Rahatsızlığına rağmen liseyi bitiren Ayhan üniversiteye gidemez ancak yılmayarak kendini geliştirir. 1992 yılından beri Çeşme’de pansiyon işletmeciliği yaparak turizme hizmet ediyor. Aynı zamanda elektronik devre tasarımı gibi birçok alanda da hobi olarak çalışmalarını sürdürüyor.