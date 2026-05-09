10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında engelli sporcuların başarılarına dikkat çeken DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, 2026 yılında bilek güreşi, atletizm ve ampute futbol başta olmak üzere farklı branşlarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. Kulüp, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gençleri spora yönlendirme misyonuyla hem Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmayı hem de engelli bireylerin spor yoluyla toplumsal hayata daha güçlü katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gençleri spora yönlendirme ve farklı branşlarda yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, 2026 yılına önemli başarılarla başladı. Atletizmden bilek güreşine, ampute futboldan gençlik projelerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren kulüp, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle engelli sporcuların azmini, başarısını ve toplumsal hayata kattığı değeri bir kez daha gündeme taşıdı.

Bilek güreşinde Türkiye'nin zirvesinde

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, 2026 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Kulüp sporcuları, şampiyonada 18'i altın olmak üzere toplam 29 madalya kazanırken, bedensel engelliler kategorisinde mücadele eden erkek takımı ise Türkiye ikincisi oldu. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcularının, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyor.

Ampute futbolda vefa ve mücadele aynı sahada

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadelesini sürdüren DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı ise ligde başarıyla mücadele ederken, her maçta duygusal bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Kulübün engelli sporlarına verdiği güçlü desteğin temsilcisi olan takım, geçtiğimiz Nisan ayında Sakarya'daki müsabaka sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden teknik direktörü Mustafa Bebe'nin anısını yaşatmaya devam ediyor.

'Engelli sporcuların hikayelerini daha görünür kılmak istiyoruz'

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, kulübün elde ettiği başarıların planlı, programlı ve uzun vadeli bir çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, sporun özellikle gençler ve engelli bireyler için dönüştürücü bir güce sahip olduğunu ifade etti. Karagüzel, 'Hizmet bölgemiz olan Güneydoğu Anadolu'da başta engelli gençlerimizi spora yönlendirmek ve yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlamak en büyük amaçlarımızdan biri. Kulübümüz faaliyetleriyle sadece bir farkındalık oluşturmayı değil aynı zamanda 365 gün süren bir yaşam biçimi de sunmaya çalışıyor. Bunun karşılığını da sporcularımızın başarılarıyla alıyoruz. Son olarak Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarılar, gençlerimizi teşvik etmek açısından çok kıymetli bir kazanım oldu. Bedensel engelli sporcularımızı tüm kategorilerde desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve güçlü katılımının önemine dikkat çeken DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, sporun engelleri aşan, insanları bir araya getiren ve yeni başarı hikâyeleri yazdıran gücünü desteklemeye devam ediyor.