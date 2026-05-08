Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşaat halindeki bir otelde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

Fırat Mahallesi Kayapınar Caddesi'nde inşaatı devam eden bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın da olduğu yapıda, 13 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.