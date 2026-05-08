Diyarbakır'da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Zerzevan Cup 2026 Büyükler Bahar Kupası için geri sayım başladı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden sporcuları bir araya getirecek organizasyonun lansmanı, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirildi. Tarih, spor ve turizmi aynı platformda buluşturan lansmanda Diyarbakır'ın son yıllarda yükselen spor ve kültür vizyonu ön plana çıktı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ sponsorluğunda 11-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi kortlarında oynanacak olan 2. Zerzevan Cup Büyükler Bahar Kupası Türkiye Serisi müsabakalarına 49 kadın ve 100 erkek sporcu olmak üzere toplam 149 sporcu başvuruda bulundu. Türkiye'nin birçok ilinden sporcuların katılacağı turnuvada toplam ödül miktarının 1 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Vali Zorluoğlu: 'Diyarbakır'da artık terör hadiseleri konuşulmuyor'

Lansmana Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ile çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın 40 yılı aşkın bir süre ekonomik, sosyal, kültürel manada hak ettiği ilerlemeyi terör problemi nedeniyle gerçekleştiremediğini söyleyerek, 'Terör hadiseleri, güvenlik problemleri maalesef ekonomik kalkınmanın, tarımın, sanayinin önüne geçti. Fakat memnuniyetle ifade etmem gerekir ki artık o tatsız günler, acı günler elhamdülillah geride kaldı. Şimdi artık devletimizin etkin mücadelesi, vatandaşlarımızın desteği, Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla Diyarbakır'da artık terör hadiseleri çok şükür konuşulmuyor. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu törenimizi, programımızı gerçekleştirdiğimiz Zerzevan Kalesi ile içerisindeki Mithras Tapınağı inşallah bu yıl içerisinde UNESCO tarafından kalıcı miras listesine alınacak. Bu manada Türkiye'den UNESCO'ya teklif edilen tek yer, bilebildiğim kadarıyla Zerzevan Kalesi. Haziran ayı içerisinde bunun istişareleri, toplantıları yapılacak. Temennimiz, 2026 yılı içerisinde bu sürecin tamamlanmasıdır. Tabii buranın da bu listeye alınmasıyla birlikte Diyarbakır, Türkiye'de UNESCO kalıcı miras listesinde en çok eseri bulunan şehirlerden biri haline gelmiş olacak. Türkiye'de genç nüfus bakımından 9. sıradayız. O nedenle sporun Diyarbakır'da ayrı bir anlamı var. Gençlerimizin spora kanalize edilmesi, yönlendirilmesi her bakımdan şehrimiz için kıymetlidir. Değerli Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte Diyarbakır'ın spor altyapısının geliştirilmesi, yeni spor tesislerinin Diyarbakır'da inşa edilmesi noktasında gayretle çalışıyoruz' dedi.

Amedspor'un şampiyonluğuna da değinen Vali Zorluoğlu, 'Güzel bir turnuva olacak. Şehir zaten çok mutlu. Amedspor, Süper Lig'e çıktı. Pazar günü de kutlamaları gerçekleşecek. Hem bu başarıdan dolayı şehir çok mutlu hem de turizm sezonu açıldı ve yavaş yavaş turistler şehre gelmeye başladı. İnsanlarımız keyifli, mutlu. İşte bu mutluluğa daha da katkı yapacak bir organizasyonu beraber gerçekleştiriyoruz. İnşallah önemli bir organizasyon olarak önümüzdeki yıllarda isminden daha da fazla bahsettirecek Zerzevan Kupası'nın ikincisini gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Şafak Müderrisgil: 'Umut ediyorum ki uluslararası turnuvaya dönüşecek'

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil de ikinci defa Diyarbakır'a geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

'Geçen sene açılışına gelmiştik. İkinci kez Zerzevan Kupası'nın burada oynanmasından duyduğumuz memnuniyeti özellikle belirtmek isterim. Ümit ediyorum ki bu ulusal turnuva da uluslararası bir turnuvaya dönüşecek. Bu kez dış turizme de açılacak. Çünkü tenis turizmi de önem verdiğimiz bir diğer başlık. Turnuva profiline şöyle bir baktım. Yaklaşık 150 sporcu katılıyor. Yüksek puanlı sporcular geliyor turnuvaya. 150 sporcunun 50'si kadın. 75'i Diyarbakır'dan, 75'i ise dışarıdan geliyor. Çeşitli illerimizden gelen sporcularımız var. Bu da sporun kültür alışverişi ve etkileşim açısından ne kadar değerli olduğunu, birleştirici gücünü anlatmaya başka bir örnek diyebiliriz.'

2. Zerzevan Cup 2026 Büyükler Bahar Kupası ana sponsoru olan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ise turnuvaya sponsor olmaktan duyduğu mutluluğu ve gururu paylaştı. Tüzün, 'Bugün binlerce yıllık bir mirasın kalbinde, gençliği, enerjiyi ve umudu aynı sahada buluşturan özel bir organizasyonda, Zerzevan Kupası'nın 2026 yılındaki ikinci organizasyonunun ana sponsoru Dicle Elektrik adına sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluğu paylaşmak istiyorum. Bizler sadece Dicle Elektrik olarak, 6 ilde sürdürdüğümüz hizmetlerle enerji dağıtan bir kurum olarak kalmıyoruz. Aynı zamanda bu toprakların potansiyeline, insanına ve gençliğine yatırım yapan bir ufku da genişletiyoruz. Bu kapsamda bölgemizde özelleştirmeyi devraldığımız 2013 yılından bugüne kadar 270 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yine önümüzdeki 5 yılda da 70 milyar TL'lik ek yatırımla bölgemize toplamda 140 milyar liralık bir yatırımı taşımayı hedefliyoruz. Bu yatırımların her biri sadece teknik bir gelişme olmanın ötesinde, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına sunulan kalıcı bir katkı anlamına geliyor. Tarihiyle gurur duyduğumuz Diyarbakır'da, sporun enerjisini tarihle buluşturan bu turnuvayı; gençliğin, dayanışmanın ve gönül birliğinin bir ifadesi olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Dicle Elektrik olarak, insana dokunan her alanda değer üretmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından plaket taktimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.