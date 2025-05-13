İzmir'de Narlıdere Belediyesi,10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği, “Engelli Bireylerin Başarı Öyküsü” adlı panele katılan konuşmacılar, başarı öyküleriyle katılımcıları duygulandırdıİZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında, “Engelli Bireylerin Başarı Öyküsü” başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Öğretim Görevlisi Hatice Özkan, Av. Ahmet Haydar, ALS-MNH Derneği Genel Başkanı Dr. Alper Kaya, aktivist Gülay Serin ve Multipl Skleroz (ms) Hastalığı Dernek Saymanı Şebnem Oktay birer konuşma yaptı. Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi tarafından gerçekleştirilen programda, Narlıdere Belediyesi Engelsiz Sesler Korosu da etkinliğe katılanlara mini bir müzik dinletisi sundu.

BİRÇOK ZORLUKLA KARŞILAŞTIM

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda, ilk sözü SMA Tip 2 hastası olarak dünyaya gelenÖğretim Görevlisi Hatice Özkan aldı. SMA hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetini kaybettiğini söyleyen Özkan, “Ben sizlere zorlu bir yaşam mücadelesini ve başarı yolculuğunu anlatacağım. Özel gereksinimli bir birey ve bir kadın olan ben yani Hatice Özkan, eğitim hayatında çok başarılı oldu. Bu başarıları anne babasının, ailesinin desteği ile elde etti. Ancak eğitim hayatı boyunca birçok zorluk ve engellemelerle karşılaştı. Bizler verdiğimiz mücadeleyle, elde ettiğimiz başarılarla bazı insanların bir şeylerin farkına varmasını sağlayabiliriz. Ben bir akademisyen olarak ülkeme ve insanlara faydalı olmak için çabalıyorum. Engelliler Haftası’ndaki etkinliklerin, engelli bireylerin sorunlarına gelecekte çözüm olmasını temenni ediyorum” dedi.

BAŞARILI OLAMAZSIN DEDİLER

Doğuştan görme engelli Av. Ahmet Haydar ise çocukta yaşta yatılı okula gittiği için topluma çok erken yaşta dâhil olduğunu ifade ederek, “Bu yüzden çok erken yaşta olgunlaştım. Engelli olmanın ilk ayrımını ilkokulda yaşadım. Ardından müziğe olan ilgim nedeniyle konservatuvara girmek istedim. Ancak bazı hocalar başarılı olmayacağımı söyledi. Bu beni yıldırmasa da çok başarılı olmama rağmen konservatuvara giremedim. Daha sonra avukat oldum ve mesleğimi başarıyla yaptım” diye konuştu.

PİYANGO BANA VURDU

İlk iki konuşmacının ardından sözü, emekli bir göz hekimi olan ALS-MNH Derneği Genel Başkanı Dr. Alper Kaya aldı. Işığa aşık bir insan olduğu için göz doktorluğu mesleğini seçtiğini ifade eden Dr. Alper Kaya, “ALS hastalığımı öğrendikten sonra yüzde 97 engelli raporu verdiler. Şu anda yüzde 3 ile buradayım. Ailem, eşim ve dostlarım bana çok yardımcı oldu. Benim hastalığıma son durak hastalığı deniyor. Bu hastalık 100 binde 2 kişiyi yakalıyor. Piyangonun vurduğu insanlardan biri de benim. Bu hastalık önemli bir yolculuktur. Bu hastalık bana gösterdi ki hayatı çok da ciddiye almamak lazım” açıklamasında bulundu.

AKRAN ZORBALIĞI İLE KARŞILAŞTIK

Paneldeki bir diğer konuşmacı Aktivist Gülay Serin ise oğlunun da özel gereksinimli bir çocuk olduğunu dile getirerek, “Burada bugün engel tanımayan insanlar var. Özel çocukları olan annelere acınacak gözlere bakmayan insanlarla bir aradayım. Benim oğlum Eren’in eğitim süreci çok zorlu bir yolculuktu. Maalesef akran zorbalığı ile karşı karşıya kaldı. Toplu taşımada bile sorunlar yaşıyorduk. Ben bu mücadeleden hiç yorulmadım. Oğlum Eren, hayatın her alanında birçok başarı elde etti. Ben Eren’den çok şey öğrendim. Sevgiyle ve azimle her şeyi çözdük. Ancak bizim bu mücadelemiz toplumda yeterli karşılığı görmüyor. Örneğin, özel gereksinimli bireyler maalesef iş bulamıyor” dedi.

MS HASTALARINA FAYDALI OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUM

Multipl Skleroz (ms) Hastalığı Dernek Saymanı Şebnem Oktay da MS’in ne olduğunu öğrenerek ve öğrendiklerini toplumla paylaşarak insanlara faydalı olmaya çalıştığını dile getirerek, “Damdan düşeni ancak damdan düşen anlar. Bu anlayışla MS hastalarına faydalı olmak için mücadele ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Narlıdere Belediyesi Engelsiz Sesler korusu dayüreklere dokunan bir konserle katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

ASLINDA HEPİMİZ DELİYİZ

Narlıdere Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında, “Aslında Hepimiz Deliyiz” adlı tiyatro oyununa da ev sahipliği yaptı. Konak Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği oyun öncesinde, kendisi de engelli bir birey olan Erkan Kızıldağ da bir konuşma yaptı. Kızıldağ konuşmasında, bireyin; yaşadığı engel nedeniyle dışlanmadığı, yetersizlikleri üzerinden toplumda damgalanmadığı, sağlık, eğitim ve istihdam başta olmak üzere tüm haklardan eşit şekilde yararlandığı bir Türkiye diledi.

