Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi, ilçe genelindeki parklarda bakım ve düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat’ın "Daha Yeşil bir Haliliye" sloganıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte parkları daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor. Mevsimsel çalışmalar kapsamında çim biçme, çim ekme ve peyzaj düzenlemelerine ağırlık veren ekipler, vatandaşların sıcak yaz günlerinde keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyor. Parkların daha temiz, düzenli ve ferah bir görünüme sahip olması için yürütülen çalışmalar, ilçe sakinlerinden de tam not alıyor.

Haliliye Belediyesi yetkilileri, park ve yeşil alanların bakımının yıl boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirtirken, vatandaşların doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu alanlarda vakit geçirmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.