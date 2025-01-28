Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, deprem, yangın ve sel gibi afet anlarında kesintisiz enerji için hayati öneme sahip iletişim kabiliyetini güvence altına alacak Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesini hayata geçirdi.

‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kullandığı ‘Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi’ teknolojisini ile afet hazırlık seviyesini yükseltmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş depremlerinden yalnızca birkaç sene önce başlatılan ve deprem anında aktif olarak kullanılan proje ile Enerjisa Dağıtım Şirketleri çalışanları en zorlu afet koşullarında bile kesintisiz iletişim kurma kabiliyetine sahip olduğunu gösterirken, GSM altyapısının işlevsiz hale geldiği durumlar için güçlü bir iletişim çözümü kazanılmış oldu.

Afet haberleşme sistemi ülke genelinde kullanılabiliyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri proje kapsamında geniş bir yelpazede iletişim altyapısı envanterini güçlendirdi ve aynı zamanda bölgesel frekans tahsisleri sayesinde ülke genelinde kullanabileceği bir iletişim sistemini de kurmuş oldu.

Proje ile, jeneratör ve güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten, afetzedelerin de kullanımına sunulabilen ve aynı anda 50 telefon ve 50 telsiz şarj edebilen ‘Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları’, taşınabilir yapıları ve teleskopik kuleleriyle dikkat çeken ‘Mobil Haberleşme İstasyonları’, geniş kapsama alanlarıyla saha iletişimini güçlendiren ‘Kule Tipi Ses Telsizi Röleleri’, operasyonel haberleşmeyi destekleyen Sabit Operatör Telsizleri gibi önemli sistemler envantere girdi.

Afet bölgesinde kesintisiz ve kaliteli enerjiyi tesis etmek için en ücra noktalarda çalışan saha ekiplerinin iletişimini karşılayabilmek için Sırt Çantası Tipi Telsizler, El Telsizleri, mobiliteyi destekleyen Araç Telsizi Kutuları ve anlık konum takibi, sesli haberleşme kaydı, acil durum çağrısı ve mesaj gönderme gibi özelliklere sahip Operatör Bilgisayarları da kullanıma alındı.

“Kesintisiz enerji için güçlü ve güvenli iletişim kabiliyeti kazandık”

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından kullanılan Afet Haberleşme Sistemi teknolojisini değerlendiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “6 Şubat tarihli depremlerin ilk anından itibaren hastane, sahra mutfakları, toplanma alanları gibi kritik noktalara güçlü ve güvenli iletişim yeteneğimiz başta olmak üzere tüm kabiliyetlerimiz sayesinde kısa sürede enerji sağladık. Depremzede bir şirket olarak çalışanlarımız ve aileleri arasında iletişimi ve enerji taleplerini karşılamak için sahada olan yüzlerce personelimiz arasında koordinasyonu ‘Afet Haberleşme Sistemi’miz sayesinde başarıyla sağladık. Afetle mücadelede başarılı bir uygulama olarak elektrik dağıtım sektörüne örnek olan bu projemizi sürekli geliştiriyor ve olası afet anlarında ülke genelinde kullanıma almak için hazır tutuyoruz. Kesintisiz enerji için kazandığımız güçlü ve güvenli iletişim kabiliyeti ile sektörümüze öncü olurken, attığımız adımlarla afet hazırlık seviyemizi yükseltmeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.