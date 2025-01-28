Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası son gün müsabakaları tamamlandı, Grekoromen-Serbest Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Bayburtlu Beyza Nur Akkuş, 65 kiloda Türkiye birincisi oldu.

U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 65 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Akkuş, U20 Dünya Şampiyonası’nda da ikincilik elde etmişti. Grekoromen-Serbest Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda birinciliğe adını yazdıran Akkuş, Bayburt’un gururu oldu. Katılım sağladığı her şampiyonada derece yapan Akkuş, yoğun antrenman programıyla gecesini gündüzüne katıyor. Kendi kategorisinde rakiplerini bir bir eleyen Akkuş’u ikincilikle Kadriye Koçak, üçüncülükle Derya Nur Karaduman ve Aslı Demir takip etti.