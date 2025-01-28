Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerince vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediyor. Ekipler, ’Metamfetamin Fotoblok eğitimi’ vererek, vatandaşları uyuşturucu konusunda uyardı.

İnsan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda konuyla alakalı bilgilendirme broşürleri dağıtan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar çalışanlarına Metamfetamin Fotoblok eğitimi verdi. Madde kullanımına yönelik sürdürülen önleyici faaliyetlerine devam eden ekipler, Narko-Gençlik, Narko-Nokta ve Met-Fotoblok projeleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların da desteğini alarak uyuşturucuyla mücadeleye devam edileceğini vurgulayan Bayburt İl Emniyt Müdürlüğünden, "Karşılaştığınız uyuşturucu kullanımını/ticaretini UYUMA uygulaması veya 112 üzerinden mutlaka bize bildirin. Unutmayın, yaptığınız her ihbarda yaşadığınız şehirin ve mahallenizin huzuruna katkı sağlayabilir, zehir ticaretine yönelik çalışmalara destek olabilirsiniz" açıklaması yapıldı.