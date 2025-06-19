Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. En güzel çiçekçilik tasarımı, yeşil alan uygulamaları ve peyzaj ile kent donatıları tasarımlarında dereceye giren uygulamalar ödüllendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincini ve çevre sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışmasında" dereceye giren peyzaj çalışmaları, ödüllendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törene, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, daire başkanları, STK temsilcileri, ilçe belediye temsilcileri, oda başkanları, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dört ana kategoride yarıştılar

Bu yıl kapsamı genişletilen yarışma, 4 ana kategoriye ayrıldı. Bu kategoriler; " Peyzaj Uygulamalarının Değerlendirildiği ve Sergilendiği İlçeler", "En Güzel Çiçekçilik Tasarımları", "En Güzel Yeşil Alan Uygulamaları" ve "En Güzel Peyzaj ve Kent Donatıları Tasarımları" oldu. Bu kategorilerde katılım sağlayan; ilçe belediyelerinin yaptığı güzel uygulama projeleri, çiçekçilerin hazırladığı aranjman, teraryum, tag tasarım ve uygulamalar ile üniversite öğrencilerinin projeleri de ödül töreninde sergilendi.

24 Çevre ödülü kazanmış olmanın gururu yaşanıyor

Ödül töreninin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, yarışmanın temel amacı çevre bilincini arttırmak, çevreyi güzelleştirmek, kent peyzajına ilgiyi arttırmak olduğunu söyledi. "Daha Yeşil Bir Antalya" için yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturmak istiyoruz diyen Çiğdem Hacıoğlu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya’mızı güzelleştirmek için el birliği ile çalışıyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek’in göreve geldiği günden itibaren ulusal ve uluslararası platformlarda kazanılan 24 çevre ödülüne layık olmanın gururunu yaşıyoruz. Yarışmada dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Birbirinden güzel peyzaj çalışmalarına ödüller verildi

Düzenlenen ödül töreninde, "En Güzel Yeşil Alan Uygulamaları" kategorisinde dereceye giren 18 vatandaş ödüllerine kavuştu. Bu kategoride; en güzel teras, apartman-site bahçesi, konut bahçesi, iş yeri bahçesi, hobi bahçesi ve en güzel açık, kapalı balkonlar ödül aldı. Bu alanlarda, 3. olan katılımcılara 10 bin TL, 2. olan katılımcılara 15 bin TL ve 1. olan yarışmacılara da 20 bin TL ve plaket hediye edildi. Ayrıca diğer kategorilerde katılım sağlayan; üniversite öğrencilerine, ilçe belediyelerine ve çiçekçilere de katılım belgesi takdim edilirken, jüri üyelerine de plaket takdim edildi.