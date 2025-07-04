Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) 2025’in ikinci günü konserlerinde sahne alan Emre Fel, kendi şarkılarının yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını da seslendirerek nostalji yaşattı.

Bizim Fuarcılık tarafından Denizli’de ilk kez düzenlenen Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı’nın (DEMOT), ikinci gününde Emre Fel sahne aldı. Emre Fel en sevilen şarkılarını yüzlerce Denizlili ile birlikte söyledi. Emre Fel unutulmaz bir konserle hayranlarına güzel bir gece yaşattı. Kendi şarklılarının yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca’nın da şarkılarını seslendiren Fel, hayranlarına nostalji yaşattı.