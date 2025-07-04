Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde trafik akışını hızlandırmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla Cetvel Köprüsü Kavşağında başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, dönel kavşak kaldırılarak orta refüj ve yol aksları yeniden düzenlendi. Görüşü engelleyen yapılar ortadan kaldırılırken, kavşaktaki sinyalizasyon sistemi de baştan sona yenilendi.

Çalışmalarla birlikte sağa dönüşler serbest hale getirilirken, sıcak asfalt serimi ve yol çizgileme işlemi de tamamlanarak kavşak vatandaşların kullanımına sunuldu.

"Vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir kavşağa kavuştu"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren harita mühendisi Fethi Eroğlu, kavşaktaki tüm detayların titizlikle ele alındığını vurgulayarak, "Mavi Bulvar ile Atatürk Bulvarı’nın kesişimindeki Cetvel Kavşağında daha önce görüşü engelleyen bir havuz yapısı vardı. Bunu kaldırdık. 4 bin metrekarelik alan üzerinde asfalt ve kaldırımları yeniledik, engellilere uygun hale getirdik" dedi.

Yolda bulunan eski ızgaraların sürekli çökmeye sebep olduğunu dile getiren Eroğlu, yağmur suyu akışının kuzeyden güneye yönlendirilerek altyapının da yenilendiğini aktardı. Trafik sinyalizasyon sayısının 8’den 4’e düşürüldüğünü belirten Eroğlu, "Özellikle ‘U’ dönüşlerinde ciddi zaman kaybı yaşanıyordu. Şimdi daha kısa sürede, güvenli bir şekilde kavşaktan geçiş sağlanıyor" diye konuştu.

Muhtarlar ve esnaf memnun

Tarsus Yeni Mahalle Muhtarı Ali Tarhan, çalışmanın görsel açıdan da memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Trafik akışı hızlandı, ışıklarda uzun süre bekleme sorunu ortadan kalktı" dedi.

Şehitishak Mahallesi Muhtarı Muhammet Canatar ise kavşaktaki akıllı sistem sayesinde yoğunluğun azaldığını vurguladı.