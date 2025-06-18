Hatay’da emniyet şeridini kullanan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı hafif şekilde atlatan yayanın kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Otomobilin biçtiği motosikletteki 17 yaşındaki çocuk öldü, o anlar kamerada Otomobilin biçtiği motosikletteki 17 yaşındaki çocuk öldü, o anlar kamerada

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde Musa Kazım Arıkan Bulvarı’nda yaşandı. Cadde üzerinden yolun karşıdan karşısına geçmek isteyen 2 yayadan birine, emniyet şeridi ihlali yapan otomobil çarptı. Kazayı saniyelerle hafif şekilde atlatan yayanın o anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın çarptığı kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, emniyet şeridi ihlali ise tepki topladı.

Kaynak: İHA