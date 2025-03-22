Afyonkarahisar’da huzur ve güven ortamının sağlanması noktasında titiz çalışmalar yürüten Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri bilgilendirmek ve suça sürüklenmelerinin önüne geçmek amacıyla da eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Polis ekipleri Sinanpaşa ilçesi Anadolu Lisesi konferans salonunda 200 öğrenciye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Eğitimlerde kişisel güvenlik kuralları, 112 ve Acil çağrı hattının etkin kullanımı, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Polislik mesleği, mesleğin zorlukları, polis olmanın aşamaları konusunda da öğrencilere bilgiler veren ve meslek tanıtımı yapan ekipler, öğrencilerin sorularına da yanıt verdi.