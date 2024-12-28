Kütahya’nın Emet ilçesinde Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde anma programı düzenlendi.

Programda öğrencilere ve katılımcılara Mehmet Akif’in hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilirken, özel sunumlar ve gösteriler gerçekleştirildi. Program sonunda resim, şiir ve afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Mustafa Koca tarafından takdim edildi. Başkan Koca, etkinliğe katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, Mehmet Akif Ersoy’un gelecek nesillere daha iyi anlatılmasının önemine vurgu yaptı. Programa, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet Kaymakam Vekili ve Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Emet İlçe Jandarma Komutanı İsa Çobankaya, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.