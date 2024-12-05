Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda, “Erişilebilir Bir Gelecek. Engelleri Aşan Toplumlar Oluşturmak" başlıklı konferans düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Dernek Başkanı Hatice Yakar’ın konuşmacı olarak katıldığı "Erişilebilir Bir Gelecek. Engelleri Aşan Toplumlar Oluşturmak" başlıklı konferans Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Konferansa, Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Vedat Bakır, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Etkinlikte ayrıca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Ali Osman Altınay da konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Hatice Yakar, “Erişilebilir bir gelecek, toplumun tüm bireylerinin ortak çabasıyla inşa edilebilir. Hep birlikte daha duyarlı bir topluma ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan KSBÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Ali Osman Altınay, “Engelleri kaldırmak sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve toplumsal bariyerleri aşmakla mümkündür” dedi

Konferansın sonunda Kaymakam Furkan Seyman, Hatice Yakar’a günün anısına hediye takdim etti. Ardından Öğr. Gör. Dr. Vedat Bakır, Dernek Başkanı Hatice Yakar’a teşekkür belgesi verirken, Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından çiçek hediye edildi.