Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELMİYAD) Olağan Genel Kurulunun ardından yeni yönetim kurulu belli oldu.

Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELMİYAD) tüzüğüne göre her dönem farklı isimlerin başkanlık yaptığı dernekte yapılan Olağan Genel Kurulun ardından Fırat Öztürk’ün başkan seçilmesi ile beraber yeni yönetim kurulu da belli oldu. ELMİYAD’ın önümüzdeki dönemde de şehirde önemli çalışmalara imza atacağını belirten Başkan Fırat Öztürk, ‘’Geçtiğimiz 3 yıl önce bugün kıymetli arkadaşlarımızla birlikte internet medyasını tek çatı altında buluşturmak ve birliktelik oluşturma gayesiyle ELMİYAD’ı kurduk. Allah’a şükürler olsun derneğimiz çok kısa sürede etkinliğini hissettirdi. Dernek yönetimimiz ve kıymetli üyelerimizle şehrimizde büyük bir farkındalık oluşturduk. İnşallah daha da başarılı olacağız. Bu vesile ile yeni dönemde beraber çalışacağımız arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyor, üyelerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkanlığını Fırat Öztürk’ün üstlendiği ELMİYAD’ın yönetim kurulunda Bera Nur Baygeldi, Hamdin Kılıç, Mustafa Karatepe, Ahmet Mücahid Kantacıoğlu yer alıyor.