Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Alan Tanıtım Etkinlikleri Programı" düzenlendi.

Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Nural Kuyrukçu katıldı. Elmadağ Şehit Sertaç Uzun MTAL, Hasanoğlan Fatih MTAL, Elmadağ MTAL ve Özdemir Bayraktar Havacılık-Uzay Teknolojileri MTAL öğrencilerinin, katıldığı etkinlikte robotikten CNC teknolojisine, kaynak uygulamalarından metal işçiliğine kadar birçok alan tanıtıldı.

Kaymakam Çaykara, "İlçemizde savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara elemanları bu okullar yetiştiriyor. Öğrencilerimizin projeleri ve fikirleri son derece umut vericidir. Kaymakamlık olarak bu potansiyelin arkasındayız. Meslek liseleri, Türkiye’nin üretim gücünün bel kemiğidir" dedi.