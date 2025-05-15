Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve işitme engelli bireylerle iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan ’Ellerim Sesin Olsun’ projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde gönüllü olarak işaret dili eğitimine katılan 74 kamu personeline daha sertifikaları verildi. Böylece projeyle toplamda 114 kamu personeli işaret dili eğitimi almış oldu. Engelliler Haftası’na denk gelen törenin farkındalık oluşturma açısından önemli olduğunu vurgulayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmaya yönelik bu tür gönüllü girişimlerin değerine dikkat çekerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kapanış törenine Vali Aksoy’un yanı sıra protokol üyeleri katılım gösterdi.