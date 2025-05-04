Kayseri Elit VoleybolKulübü; Yozgat’ta yapılan Yıldız Erkekler Yarı Finalleri’nde oynadığı üç maçta da rakiplerini set vermeden yenerek Türkiye Finallerine yükseldi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.

2 - 4 Mayıs 2025 tarihlerinde Yozgat’ta yapılan Yıldız Erkekler Yarı Final Müsabakaları’nda büyük bir başarıya imza atan Elit Voleybol Spor Kulübü; oynadığı maçları set vermeden kazanarak Türkiye Finaline yükseldi. Kayseri temsilcisi, Çorum Belediyespor, Tokat Gençlikspor ve Sivas TED Koleji takımlarını 3-0’lık net skorlarla set vermeden mağlup etti. Kayseri Elit Voleybol Kulübü, Türkiye genelinde son 16 takım arasına girerek büyük bir başarı elde etti.

Elit Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Metin Tutum; "26-31 Mayıs 2025 tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan Yıldız Erkekler Türkiye Finallerine katılacak takımımız, Kayserimiz adına gurur duyulacak bir başarıya imza attı. Türkiye Finalleri’nde de her zaman olduğu gibi Kayserimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.