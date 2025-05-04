Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü; genç yeteneklerinden Beren Bozbey’in 12 DABO (12 Dev Adam Basketbol Okulları) Final Kampı’na davet edildiğini duyurdu.

Erva Spor Okulları 2. Valilik Kupası Taekwondo Şampiyonası yapıldı Erva Spor Okulları 2. Valilik Kupası Taekwondo Şampiyonası yapıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen kamp 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 2013-2014 doğumlu, Türkiye genelinden toplam 30 kız sporcunun katılacağı bu önemli organizasyona davet edilen Beren Bozbey’in başarısı, kulüp camiasında sevinçle karşılandı.

Kayseri temsilcisi yaptığı paylaşımda; "Kendisini tebrik eder, spor hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. Beren Bozbey, milli takım kampına katılmak için 16 Mayıs’ta İstanbul’a gidecek.

Kaynak: İHA