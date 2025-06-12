Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, ‘Van Türkü Gecesiyle misafirlerine unutulmaz geceler yaşatıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, misafirlerine hizmetin en güzelini sunmak amacıyla canlı müzik hizmeti sunduklarını ifade ederek, "Gün boyunca yoğun bir tempo yaşayan misafirlerimizin bu yorgunluklarını biraz olsun atmalarını sağlamak amacıyla The Grill Restaurant’ta canlı müzik ziyafeti sunuyoruz" dedi.

Restaurantın, günü canlı müzik eşliğinde veya keyifli bir ortamda sonlandırmak isteyenler için iyi bir alternatif sunduğunu dile getiren Aksoy, "Restaurant’ta her çarşamba akşamı Ümit Demir ve orkestrası sahne alacak. Ümit Demir’in eşsiz yorumuyla unutulmaz türküler, sıcacık bir atmosfer ve yöresel lezzetler sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Lezzetle müziğin harmanlandığı bu özel gecelerde yerinizi ayırtmayı unutmayın. Saat 19.30 ile 22.30 arasında sunulan canlı müzik performansı eşliğinde akşamınızı renkli anlarla süsleyin. Detaylı bilgi ve rezervasyon için alanında uzman ve deneyimli ekibimize 0432 484 11 11 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.