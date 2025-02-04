Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Otel, Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yer alan ve sunduğu beş yıldız hizmet kalitesi ile özel günlerin de vazgeçilmez adresi olan Elite World Van Otel, Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı. Geceyle ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, "Sevgililere güzel bir gece yaşatmak amacıyla Elite World Van Oteli olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Sevgililer Günü’nde zamanı aşkla durdurun, lezzetle buluşun. Canlı müzik eşliğinde unutulmaz bir Sevgililer Günü menüsü, Elite World Van’da sizi ve aşkınızı bekliyor" dedi.

Bilgi ve rezervasyon için sevgililerin 0432 484 11 11 numaralı telefondan iletişime geçebileceğini belirten Aksoy, tüm sevenleri bu güzel geceye beklediklerini söyledi.