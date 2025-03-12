Aydın’ın Kuşadası ilçesinde elektronik sigara sattığı tespit edilen 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, bir kişinin Kuşadası ilçesinde kaçak elektronik sigara sattığı tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahsın işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 145 adet elektronik sigara kiti, 24 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs ile ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.